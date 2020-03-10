Штейнбука: Covid-19 затормозит рост экономики Латвии

"Латвия - часть мира, и мы, безусловно, ощутим влияние коронавируса как прямо, так и косвенно", - отметила она.

В том числе, по словам Штейнбуки, более осторожно будет прогнозироваться внутренний валовой продукт из-за снижения потребления.

"Мы уже в феврале прогнозировали, что рост не будет стремительным. (...) Прирост прогнозировался в размере 2,2%, но сейчас я бы сказала, что в лучшем случае будет около 1,5%", - отметила руководитель совета.

В мире сейчас наблюдается резкое падение цен на нефть и акции, потому что инвесторы не ждут значительного потребления. Это может повлиять и на экономику Латвии, но пока невозможно предсказать, в какой степени.

"Я бы не стала пугать людей, потому что цены всегда испытывают колебания - на них нужно смотреть не за день или неделю, а по крайней мере за год", - сказала Штейнбука.

Потери из-за распространения коронавируса будут у отелей, авиакомпаний, в том числе у латвийской airBaltic.