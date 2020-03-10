Штейнбука: Covid-19 затормозит рост экономики Латвии

Рост латвийской экономики затормозится из-за распространения нового короновируса Covid-19, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.
"Латвия - часть мира, и мы, безусловно, ощутим влияние коронавируса как прямо, так и косвенно", - отметила она.
В том числе, по словам Штейнбуки, более осторожно будет прогнозироваться внутренний валовой продукт из-за снижения потребления.
"Мы уже в феврале прогнозировали, что рост не будет стремительным. (...) Прирост прогнозировался в размере 2,2%, но сейчас я бы сказала, что в лучшем случае будет около 1,5%", - отметила руководитель совета.
В мире сейчас наблюдается резкое падение цен на нефть и акции, потому что инвесторы не ждут значительного потребления. Это может повлиять и на экономику Латвии, но пока невозможно предсказать, в какой степени.
"Я бы не стала пугать людей, потому что цены всегда испытывают колебания - на них нужно смотреть не за день или неделю, а по крайней мере за год", - сказала Штейнбука.
Потери из-за распространения коронавируса будут у отелей, авиакомпаний, в том числе у латвийской airBaltic.
В четверг состоится заседание Совета по фискальной дисциплине, на котором будет обсуждаться актуальная ситуация.