Видео ⟩ Подлый водитель намеренно создал пробку, мешая другим

Как видно на видео, сначала водитель Infiniti во время перестроения в другой полосу показал неправильный сигнал поворота.

Затем он продемонстрировал свое бесстыдство в полном объеме - он намеренно ехал по двум полосам, собрав за собой еще большую очередь машин. Не оказали на водителя действия и многочисленные сигналы других участников движения. Игнорируя их, он продолжил спокойно ехать, не пропуская никого вперед.