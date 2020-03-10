Вт, 10.03.2020
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь Олег Тиньков, бизнесмен

Видео ⟩ Подлый водитель намеренно создал пробку, мешая другим

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В США водитель автомобиля марки Infiniti повел себя довольно бесстыдно, однако его героические действия снял на видео другой участник движения.

Как видно на видео, сначала водитель Infiniti во время перестроения в другой полосу показал неправильный сигнал поворота.

Затем он продемонстрировал свое бесстыдство в полном объеме - он намеренно ехал по двум полосам, собрав за собой еще большую очередь машин. Не оказали на водителя действия и многочисленные сигналы других участников движения. Игнорируя их, он продолжил спокойно ехать, не пропуская никого вперед.

Ever wonder what creates traffic? This guy. from r/IdiotsInCars

Последние новости

НАВЕРХ