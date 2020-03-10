Вт, 10.03.2020
Это уже не проблема беженцев. Это вопиющая попытка Турции использовать отчаявшихся людей для продвижения собственной политической повестки и отвлечения внимания от ужасной ситуации в Идлибе. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • Умер актер из фильмов Бергмана и сериала "Игра престолов" Макс фон Сюдов

Умер актер из фильмов Бергмана и сериала "Игра престолов" Макс фон Сюдов

Макс фон Сюдов

ФОТО: AP/Scanpix

В воскресенье, 8 марта, в возрасте 90 лет скончался шведский актер Макс фон Сюдов (Carl Adolf von Sydow). Об этом пишет журнал Paris Match.

Актер скончался во Франции.

"С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года",  - цитирует супургу актера издание.

Наибольшую известность Макс фон Сюдов приобрел после ролей в фильмах Ингмара Бергмана. Актер снимался в картинах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.

Больше всего его запомнили в "Седьмой печати" (1957). Там он исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью.

Артист был чрезвычайно востребован. На его счету роли в таких сериалах как "Тюдоры" и "Игра престолов". Фон Сюдов полюбился зрителям ролями в фильмах "Экзорцист", "Дюна", "Хроники молодого Индианы Джонса", "Особое мнение", "Остров проклятых" и "Звездные войны: Пробуждение силы".

Известно, что последние годы своей жизни актер провел во французском Провансе.

Последние новости

НАВЕРХ