Умер актер из фильмов Бергмана и сериала "Игра престолов" Макс фон Сюдов

В воскресенье, 8 марта, в возрасте 90 лет скончался шведский актер Макс фон Сюдов (Carl Adolf von Sydow). Об этом пишет журнал Paris Match.
Актер скончался во Франции.
"С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", - цитирует супургу актера издание.
Наибольшую известность Макс фон Сюдов приобрел после ролей в фильмах Ингмара Бергмана. Актер снимался в картинах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.
Больше всего его запомнили в "Седьмой печати" (1957). Там он исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью.
Артист был чрезвычайно востребован. На его счету роли в таких сериалах как "Тюдоры" и "Игра престолов". Фон Сюдов полюбился зрителям ролями в фильмах "Экзорцист", "Дюна", "Хроники молодого Индианы Джонса", "Особое мнение", "Остров проклятых" и "Звездные войны: Пробуждение силы".
Известно, что последние годы своей жизни актер провел во французском Провансе.