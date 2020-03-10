The Guardian: Россия содержит сеть агентов в Великобритании

Российские спецслужбы создали в Великобритании целую сеть агентов влияния и внедрили их во властные и общественные структуры страны. Их цель — вести пропаганду и ослаблять противников Владимира Путина, пишет издание The Guardian.
Соответствующее сообщение британским спецслужбам передал финансист Уильям Браудер. По его словам, России удалось внедрить в британские структуры хорошо оплачиваемых агентов влияния — политиков и консультантов.
"Некоторые хотели знать конкретно, зачем и на кого они работают, другие же, сами того не зная, работают в интересах России", — поясняет Браудер.
Он утверждает, что среди агентов есть лейбористы и политики консервативного толка, бывшие сотрудники спецслужб, а также представители ведущих пиар-агентств.
Все вместе они образуют, по выражению Браудера, "западную буферную сеть". Вместе с тем в докладе финансиста нет утверждений, что упомянутые им агенты нарушают закон.
"Российский режим использует британских профессионалов, чтобы скрывать свои темные государственные и криминальные интересы", — считает Браудер.
Финансист отмечает, что Москва якобы прибегает к услугам людей, способным полемизировать с критиками и противниками Кремля, а также распространять пророссийскую пропаганду. Браудер также считает, что обслуживающие интересы России британские посредники облегчают и маскируют крупные схемы по отмыванию денег.