The Guardian: Россия содержит сеть агентов в Великобритании

Соответствующее сообщение британским спецслужбам передал финансист Уильям Браудер. По его словам, России удалось внедрить в британские структуры хорошо оплачиваемых агентов влияния — политиков и консультантов.

"Некоторые хотели знать конкретно, зачем и на кого они работают, другие же, сами того не зная, работают в интересах России", — поясняет Браудер.

Он утверждает, что среди агентов есть лейбористы и политики консервативного толка, бывшие сотрудники спецслужб, а также представители ведущих пиар-агентств.

Все вместе они образуют, по выражению Браудера, "западную буферную сеть". Вместе с тем в докладе финансиста нет утверждений, что упомянутые им агенты нарушают закон.

"Российский режим использует британских профессионалов, чтобы скрывать свои темные государственные и криминальные интересы", — считает Браудер.