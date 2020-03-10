Вт, 10.03.2020
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Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

ФОТО: AP/Scanpix

Из-за эпидемии коронавируса все спортивные соревнования, включая чемпионат Италии по футболу, были приостановлены. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Новый пакет мер по борьбе с распространением коронавируса в Италии запрещает проведение любых спортивных соревнований на территории страны до 3 апреля.

"Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это", - объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

17 марта "Ювентусу" предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Пока непонятно, что будет с этим матчем, проведут ли его вообще, проведут ли со зрителями или перенесут в другую страну. Непонятна также судьба матчей с участием итальянских команд в Лиге Европы.

На днях в чемпионате Италии состоялся топовый матч между "Ювентусом" и "Интером". Игра проходила без зрителей и выглядело это предельно странным. Более рутинный матч чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Брешией" также прошёл без зрителей, но итальянским зрителям запомнился куда больше.

Дело в том, что нападающий "Сассуоло" Франческо Капуто во время празднования гола показал в камеру табличку с надписью: "Всё будет хорошо, оставайтесь дома".

На данный момент в Италии зафиксировано 7985 случаев заражения коронавирусом. Скончались 463 человека.

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