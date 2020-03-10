Новое исследование: установлен инкубационный период Covid-19

Вместе с тем нередки случаи, когда вирус дает о себе знать лишь спустя 12 дней после заражения.

"Длительность инкубационного периода еще будет меняться по мере поступления дополнительной информации [о вирусе] - это совершенно точно. Однако первые оценки крайне важны, чтобы предпринять карантинные меры и наблюдать инфицированных", - говорится в публикации.

Как сообщал RUS.TVNET, в Латвии в настоящее время подтверждены восемь случаев Covid-19.

Если раньше особые меры предосторожности распространялись на людей, которые вернулись из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также из Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая, то с 7 марта они относятся ко всем, кто возвращается из Италии.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, - доставят в стационар.