airBaltic предлагает бесплатно сменить дату полета

Авиакомпания airBaltic предлагает пассажирам бесплатно сменить дату полета, запланированного на период с 10 по 31 марта, на другое время в 2020 году, сообщила представитель по связям с прессой airBaltic Алиса Бриеде.
Это предложение действительно для всех новых бронирований на полеты airBaltic, сделанных в период с 10 марта по 31 марта 2020 года. Пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на новую дату полета до 31 декабря 2020 года. Допускается только одно изменение даты.
Изменение даты должно быть сделано до первоначальной даты отъезда. Если первоначальная цена больше недоступна, необходимо оплатить соответствующую разницу цен.
Пункт отправления и пункт назначения в бронировании должны оставаться без изменений, как в оригинальном билете.
С новейшей информацией об изменениях графика полетов можно ознакомиться на сайте airBaltic.