airBaltic предлагает бесплатно сменить дату полета

Это предложение действительно для всех новых бронирований на полеты airBaltic, сделанных в период с 10 марта по 31 марта 2020 года. Пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на новую дату полета до 31 декабря 2020 года. Допускается только одно изменение даты.