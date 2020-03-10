Королева латвийской эстрады отправлена в дом престарелых

В беседе с изданием Вилцане не скрывает, что сейчас самое трудное время в ее жизни.

"У меня только что умер супруг", - делится артистка.

Мужем исполнительницы был русский писатель Юрий Скопс. Известно, что он был доставлен в онкологическое отделение больницы прошлым летом.

В настоящее время Маргарита Вилцане находится в "престижном доме престарелых, где ей предоставлены самые лучшие условия".