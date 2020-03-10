Королева латвийской эстрады отправлена в дом престарелых

Латвийская эстрадная дива Маргарита Вилцане после потери мужа оказалась в доме престарелых. Об этом пишет Privātā Dzīve.
В беседе с изданием Вилцане не скрывает, что сейчас самое трудное время в ее жизни.
"У меня только что умер супруг", - делится артистка.
Мужем исполнительницы был русский писатель Юрий Скопс. Известно, что он был доставлен в онкологическое отделение больницы прошлым летом.
В настоящее время Маргарита Вилцане находится в "престижном доме престарелых, где ей предоставлены самые лучшие условия".
Напомним, в прошлом году у артистки были проблемы со здоровьем - в начале года она была госпитализирована с переломом бедра. Вилцане также встретила Рождество в неврологическом отделении больницы имени Паула Страдыня.