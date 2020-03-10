Вт, 10.03.2020
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Поехал в Россию на футбол и пропал: полиция разыскивает мужчину

ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает Игоря Жмановского 1959 года рождения, который 29 февраля этого года поехал в Россию на футбольный матч, но 2 марта не вернулся домой.

Приметы: рост примерно 183 сантиметров, темные и седые волосы. Был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-синюю куртку со светло-серой полосой в зоне плеча, темно-синюю шапку с помпоном и надписью "Зенит".

В случае, если у вашем распоряжении есть какая-либо информация о возможном местонахождении мужчина или другая важная для поисков информация, стражи порядка просят звонить по номерам телефона 67086785, 67086678, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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