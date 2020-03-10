Вт, 10.03.2020
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Кариньш: программа выдачи ВНЖ за инвестиции должна быть ликвидирована

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

По мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, программа выдачи видов на жительство (ВНЖ) за приобретение недвижимости или инвестиции утратила актуальность и должна быть ликвидирована, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.

Это предложение поддержали не все партнеры по коалиции.

Как сообщалось, в понедельник Кариньш заявил, что стоимость недвижимости, приобретаемой для получения ВНЖ, нужно удвоить до 500 тыс. евро.

В настоящее время закон предусматривает, что минимальная стоимость приобретаемой для получения ВНЖ недвижимости в Риге или ее окрестностях, а также не более двух объектов недвижимости на остальной территории Латвии должна составлять не менее 250 000 евро.

Премьер-министр сообщил, что также могут быть введены более строгие условия для получения ВНЖ за инвестиции в бизнес - на соответствующем предприятии должны быть заняты по крайней мере 50 человек, а его оборот должен составлять по крайней мере 50 млн евро.

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