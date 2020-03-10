Кариньш: программа выдачи ВНЖ за инвестиции должна быть ликвидирована

Это предложение поддержали не все партнеры по коалиции.

Как сообщалось, в понедельник Кариньш заявил, что стоимость недвижимости, приобретаемой для получения ВНЖ, нужно удвоить до 500 тыс. евро.

В настоящее время закон предусматривает, что минимальная стоимость приобретаемой для получения ВНЖ недвижимости в Риге или ее окрестностях, а также не более двух объектов недвижимости на остальной территории Латвии должна составлять не менее 250 000 евро.