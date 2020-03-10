Фото ⟩ Алдис Гобземс впервые опубликовал снимки с семьей

Хотя и политик Алдис Гобземс до сих пор говорил о своей личной жизни неохотно и осознанно избегал выносить свою личную жизнь напоказ, недавно он поделился в соцсетях снимками, где он со своими детьми.
Алдис опубликовал снимок с дочерью Ариадной, которую назвал своей "копией".
"Моя копия Адриана, когда на мгновенье забежала на заседание Сейма, сказала, что ей нравится работа папы. Как в детском саду. Есть отличники и подлизы, задиры и неудачники, как и подруги и друзья. Устами младенца глаголит истина", - написал Гобземс в Instagram.
Под фотографией, опубликованной 8 марта, на которой Алдис виден держа на руках сына Аксела, депутат написал:
"(..) Да, мы оба хорошо знаем, что даже самая ярая феминистка или крайний антипод Клары Цеткин в глубине души ждёт этот один тюльпан. За самых красивых женщин в мире!"
В 2015 году Алдис Гобземс женился на Кристе Гобземе. В 2016 году у пары родилась дочка Адриана, а в январе прошлого года - сын Аксел.