Вт, 10.03.2020
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Не помогло даже отключение микрофона: из-за Гобземса прервали заседание Сейма

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Указав на разговоры депутата Алдиса Гобземса по теме, не связанной с административно-территориальной реформой, спикер Сейма Инара Мурниеце во вторник на пять минут объявила технический перерыв в заседании парламента, сообщает агентство LETA.

После перерыва заседание продолжилось.

Во время дебатов Гобземс высказался в адрес депутата Яниса Бутанса, отреагировав таким образом на его слова о депутате Викторе Валайнисе.

В этой ситуации Мурниеце призвала Гобземса говорить о рассматриваемом предложении.

Когда это сделано не было, депутату отключили микрофон, однако Гобземс остался на трибуне и вступил в дискуссию с председателем Сейма. Тогда Мурниеце сообщила об объявлении перерыва.

После перерыва Гобземс в дебатах указал, что когда Бутанс "выражал личное обвинение" Валайнису, Мурниеце ему микрофон не выключала. Гобземс призвал председателя Сейма быть политически нейтральной.

Ранее, когда Бутанс высказывался о Валайнисе, Мурниеце призвала его говорить по теме.

Напомним, Сейм рассматривает законопроект об административно-территориальной реформе уже третий день. В данный момент рассмотрено примерно 50 из более 300 предложений.

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