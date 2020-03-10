Не помогло даже отключение микрофона: из-за Гобземса прервали заседание Сейма

После перерыва заседание продолжилось.

Во время дебатов Гобземс высказался в адрес депутата Яниса Бутанса, отреагировав таким образом на его слова о депутате Викторе Валайнисе.

В этой ситуации Мурниеце призвала Гобземса говорить о рассматриваемом предложении.

Когда это сделано не было, депутату отключили микрофон, однако Гобземс остался на трибуне и вступил в дискуссию с председателем Сейма. Тогда Мурниеце сообщила об объявлении перерыва.

После перерыва Гобземс в дебатах указал, что когда Бутанс "выражал личное обвинение" Валайнису, Мурниеце ему микрофон не выключала. Гобземс призвал председателя Сейма быть политически нейтральной.

Ранее, когда Бутанс высказывался о Валайнисе, Мурниеце призвала его говорить по теме.