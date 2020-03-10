Не помогло даже отключение микрофона: из-за Гобземса прервали заседание Сейма

Указав на разговоры депутата Алдиса Гобземса по теме, не связанной с административно-территориальной реформой, спикер Сейма Инара Мурниеце во вторник на пять минут объявила технический перерыв в заседании парламента, сообщает агентство LETA.
После перерыва заседание продолжилось.
Во время дебатов Гобземс высказался в адрес депутата Яниса Бутанса, отреагировав таким образом на его слова о депутате Викторе Валайнисе.
В этой ситуации Мурниеце призвала Гобземса говорить о рассматриваемом предложении.
Когда это сделано не было, депутату отключили микрофон, однако Гобземс остался на трибуне и вступил в дискуссию с председателем Сейма. Тогда Мурниеце сообщила об объявлении перерыва.
После перерыва Гобземс в дебатах указал, что когда Бутанс "выражал личное обвинение" Валайнису, Мурниеце ему микрофон не выключала. Гобземс призвал председателя Сейма быть политически нейтральной.
Ранее, когда Бутанс высказывался о Валайнисе, Мурниеце призвала его говорить по теме.
Напомним, Сейм рассматривает законопроект об административно-территориальной реформе уже третий день. В данный момент рассмотрено примерно 50 из более 300 предложений.