airBaltic до конца мая отменяет рейсы в Рим и Тель-Авив

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы.

Как сообщалось ранее, по соображениям, связанным со здоровьем и безопасностью, а также следуя рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний airBaltic приняла решение в настоящее время прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении с 9 марта до конца апреля.

Дополнительно к прекращению полетов из Риги в Рим и Тель-Авив airBaltic отложила открытие прямых рейсов из Таллина в Рим до 1 июня 2020 года.

Просим пассажиров следить за информацией ответственных учреждений здравоохранения, а также заботиться о регулярном мытье рук и других основных гигиенических мерах. В соответствии с заявлениями Всемирной организации здравоохранения, возможность заболеть инфекционными болезнями во время авиаперелетов очень низка. Чтобы уменьшить риск, организация призывает пассажиров, которые больны, отложить полет до своего выздоровления.

airBaltic предлагает возможность на все имеющиеся резервации, сделанные до 9 марта с датами полетов до 31 марта 2020 года, бесплатно изменить дату поездки и сделать это до 31 декабря 2020 года. Изменение даты должно быть сделано до первоначальной даты отъезда.