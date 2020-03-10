Организаторов международных мероприятий просят оценить необходимость их проведения

В то же время, по словам представителя SPKC Илзе Араи, учитывая то, что в Латвии на данный момент не происходит бесконтрольного распространения вируса, на публичные мероприятия местного масштаба, например, концерты, театральные постановки и выставки ограничений не налагается.

Если организатор все-таки решит провести международную конференцию или семинар, он должен подготовить и подать в SPKC список участников с указанием их контактной информации, чтобы облегчить эпидемиологическое расследование в случае обнаружения вируса Covid-19.

SPKC также рекомендует не допускать до участия в подобных мероприятиях людей с признаками респираторных инфекций.

В то же время рекомендуется чаще проводить дезинфекцию поверхностей общего пользования, в том числе дверных ручек, поверхностей столов, подлокотников и поверхностей в туалетах. При этом дезинфицирующее средство должно содержать более 70% этанола и 0,5% гипохлорита натрия.

SPKC также рекомендует организовывать мероприятия в помещениях с хорошей вентиляцией, проветривать их во время перерывов, а также предоставлять участникам и персоналу возможность помыть и продезинфицировать руки.

Кроме того, SPKC рекомендует во время конференций и семинаров предоставлять участникам одноразовые канцелярские принадлежности, которые следует выкинуть после использования.