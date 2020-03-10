Путин о лозунге "Можем повторить": Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим

Россия ответит на возможную агрессию так же, как СССР ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил в ходе интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России.
Как пишет "Медуза", журналист Андрей Ванденко задал вопрос о популярных особенно на 9 мая лозунгах и надписях на автомобилях "Можем повторить".
"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - ответил на это Владимир Путин.
Впрочем, он отметил, что Россия к такому развитию событий не стремится.