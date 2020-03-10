Вт, 10.03.2020
Человек, страдающий депрессией, меньше интересуется происходящим и не хочет общаться с другими. Он быстро устает, ему тяжело справляться с интеллектуальной работой, он может испытывать трудности с концентрацией внимания или чувствовать себя малозначимым. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
3

Путин о лозунге "Можем повторить": Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим

ФОТО: AP/Scanpix

Россия ответит на возможную агрессию так же, как СССР ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил в ходе интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России.

Как пишет "Медуза", журналист Андрей Ванденко задал вопрос о популярных особенно на 9 мая лозунгах и надписях на автомобилях "Можем повторить".

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - ответил на это Владимир Путин.

Впрочем, он отметил, что Россия к такому развитию событий не стремится.

Последние новости

НАВЕРХ