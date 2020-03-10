Путин о лозунге "Можем повторить": Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - ответил на это Владимир Путин.