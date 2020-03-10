Еще у двух жителей Таллинна обнаружили коронавирус
Лаборатория Департамента здоровья сегодня рано утром обнаружила у еще двух взрослых жителей Таллинна, которые вернулись из Северной Италии и Франции, коронавирус. Всего в Эстонии новый вирус обнаружен у 12 человек.
С 31 января Департамент здоровья проверил 350 проб на Covid-19.
Пробы на коронавирус берутся на основании решения медицинского работника, который при определении необходимости проведения проб исходит из характера проявившихся симптомов и того, находился ли человек недавно в регионе повышенного риска распространения заболевания или контактировал ли с носителем коронавируса.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящий момент регионами риска распространения коронавируса являются: Китайская Народная Республика, Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея и Италия.
Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже проявились симптомы – до появления таких признаков болезни, как кашель, температура и затруднение дыхания, с большой долей вероятности пробы могут показать ложно отрицательный результат.
Как в Таллинне, так и в Тарту помимо обычных бригад скорой помощи на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек - медицинского работника и техника скорой помощи, - которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Эти бригады берут пробы у человека с подозрением на коронавирус у него на дому.
На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с подозрением на заражение в больницу.
Напомним, в Латвии подтверждены еще два случая заболевания Covid-19, вызванного новым коронавирусом, в результате общее число заболевших достигло восьми человек