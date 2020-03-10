Воровал с кладбищ и продавал на Facebook: суд Резекне отправил мужчину за решетку

Суд Резекне приговорил мужчину за осквернение кладбища и торговлю украденными предметами на Facebook к небольшому тюремному сроку, сообщает агентство LETA.
Мужчина обвиняется в осквернении кладбища. Летом прошлого года он приехал на кладбище и украл пять гранитных оград стоимостью 415 евро.
Ограды он загрузил в багажник автомобиля. Одна ограда выпала из его рук, поэтому поврежденный предмет он спрятал в кустах.
Затем он отвез их домой, создал в социальной сети Facebook профиль, с помощью которого разместил объявление о продаже украденных предметов. Одну ограду он планировал продать за 55 евро.
В итоге суд приговорил его к лишению свободы на четыре месяца и 20 дней, однако, принимая во внимание судебное решение по другому преступлению, в виде окончательного наказания было установлено лишение свободы на срок семь месяцев. В этот срок входит и время, проведенное им за решеткой ранее - примерно пять месяцев.