Сами поехали — сами виноваты: Кабмин усомнился в оправданности оплаты больничных по Covid-19

Рассматривая предложение Министерства здравоохранения о выдаче листов нетрудоспособности в связи с Covid-19, премьер-министр Кришьянис Кариньш обратил внимание на порядок, который подразумевает, что в течение первых десяти дней их оплачивает работодатель.

Он подчеркнул необходимость удостовериться в том, что этот порядок до конца продуман.

В ответ на это министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что, если человек уже инфицирован, то это можно считать обычным случаем нетрудоспособности, и в таком случае никаких компенсаций выплачивать не стоит.

Однако если человек не болен, но находится на карантине, чтобы выяснить, не развивается ли у него инфекция, то это "пограничный случай". Ведь эти меры предпринимаются как для безопасности общества, так и для безопасности самого работодателя, подчеркнула она, добавив, что стоит разработать решение на этот случай, которое будет применяться и во время других эпидемий.

Министр благосостояния Рамона Петравича добавила, что, если число инфицированных Covid-19 увеличится, необходимо рассмотреть вопрос об ограничении оплаты больничных листов в случаях, если человек решил не предпринимать мер предосторожности и отправился в затронутые вирусом страны, несмотря на предупреждения правительства.

Госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс согласился с идеей о том, что латвийцы должны нести ответственность за нарушение мер предосторожности.

По его словам, этим людям можно было бы выдавать не больничный лист, а другой документ, подтверждающий, что данное лицо может не появляться на работе.

По словам Алликса, в январе было выплачено немного больше пособий по болезни, чем планировалось, а в феврале - согласно плану, поэтому ситуация на данный момент не является критической, но нельзя исключать, что потребуются дополнительные средства.

По словам министра экономики Ральфа Немиро, ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в туризме в связи с распространением Covid-19 сейчас анализируется. Первые прогнозы гласят, что спад может составить около 30%.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время будут представлены инструменты поддержки предпринимателей.