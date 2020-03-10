Covid-19: если потребуется, школы могут закрыть на карантин

Видео: Пресс-брифинг Минобразования на тему ограничения учебного процесса в школах

На данный момент учебный процесс в школах Латвии проходит в обычном режиме. Ученики 1-11-х классов отправятся на каникулы с 16 по 20 марта, а ученики 12-х классов - неделей позже. Родителей призывают сообщать учебному учреждению о своих планах выехать за границу.

Министр образования Илга Шуплинска указала, что видеоконференции - нормальное явление во всем мире, и это можно использовать, например, в вузах. Что касается школьников, то не известно, у кого есть дома Интернет, а у кого - нет, поэтому в этом случае сложно обеспечить учебный процесс дистанционно. Ранее руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс сообщил, что в случае кризиса удаленный учебный процесс в школах может быть обеспечен примерно в течение месяца. По его словам, Интернет дома есть у 99% школьников.

Глава Минобразования призвала родителей быть честными и сообщать о путешествиях. Как только станет невозможно вычислить всех заболевших, будут приняты дополнительные меры безопасности.

Пока не планируется продлевать учебный год, но если ситуация в стране ухудшится, например, карантин или другие ограничения придется ввести более чем на месяц, будет рассмотрен вариант продленного учебного года.