Кто возглавит рижское "Динамо"? Приоритет у латвийских тренеров

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что руководство рижской команды решило не продолжать сотрудничество с тренером Гиртом Анкипансом и его штабом. Совет "Динамо" поручил правлению клуба в течение месяца найти новых кандидатов на роль главного тренера.

Председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с TVNET отметил, что в первую очередь будут рассматриваться местные специалисты.

"Поступают предложения, которые я не хочу называть. До следующего сезона ещё далеко. Хотим найти достойного кандидата", - отметил Савицкис.

"Вы знаете наш подход - сначала рассматриваем кандидатов из Латвии, потом всех остальных", - отметил председатель совета правления.

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что "Динамо" может возглавить Леонид Тамбиев, которые в последние годы работал с командами Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В предыдущих двух сезонах Тамбиев признавался лучшим тренером ВХЛ, а в прошлом году под его руководством "Сарыарка" стала чемпионом ВХЛ. Ранее Тамбиев тренировал ХК "Ригу", а также был главным тренером молодёжных сборных Латвии.

"Поговорим со всеми потенциальными кандидатами. В том числе и с Тамбиевым", - заявил Савицкис.

Добавим, что Тамбиев является самым результативным игроком с истории сборной Латвии. На его счету 208 матчей за национальную команду, в которых он забросил 66 шайб и сделал 84 результативные передачи.

Леонид Тамбиев ФОТО: www.hc-saryarka.com