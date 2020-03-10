Кто возглавит рижское "Динамо"? Приоритет у латвийских тренеров

Руководство рижского хоккейного клуба "Динамо", рассматривая кандидатов на пост главного тренера, будет отдавать предпочтение местным специалистам. Об этом порталу TVNET рассказал председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что руководство рижской команды решило не продолжать сотрудничество с тренером Гиртом Анкипансом и его штабом. Совет "Динамо" поручил правлению клуба в течение месяца найти новых кандидатов на роль главного тренера.
Председатель совета правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с TVNET отметил, что в первую очередь будут рассматриваться местные специалисты.
"Поступают предложения, которые я не хочу называть. До следующего сезона ещё далеко. Хотим найти достойного кандидата", - отметил Савицкис.
"Вы знаете наш подход - сначала рассматриваем кандидатов из Латвии, потом всех остальных", - отметил председатель совета правления.
В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что "Динамо" может возглавить Леонид Тамбиев, которые в последние годы работал с командами Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
В предыдущих двух сезонах Тамбиев признавался лучшим тренером ВХЛ, а в прошлом году под его руководством "Сарыарка" стала чемпионом ВХЛ. Ранее Тамбиев тренировал ХК "Ригу", а также был главным тренером молодёжных сборных Латвии.
"Поговорим со всеми потенциальными кандидатами. В том числе и с Тамбиевым", - заявил Савицкис.
Добавим, что Тамбиев является самым результативным игроком с истории сборной Латвии. На его счету 208 матчей за национальную команду, в которых он забросил 66 шайб и сделал 84 результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 рижское "Динамо" набрало 41 очко в 62 матчах и расположилось на 11 месте в Западной конференции. Рижане не могут попасть в плей-офф с 2014 года, а в минувшем сезоне латвийской команде удалось забросить всего 103 шайбы - это худший результат "Динамо" с сезона-2008/09.