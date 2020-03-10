Индрашис в шаге от второго раунда. "Сибирь" выбила "Автомобилист"

В пятом матче четвертьфинала Восточной конференции "Сибирь" одержала выездную победу над "Автомобилистом" (2:1) и выбила команду из Екатеринбурга из розыгрыша Кубка Гагарина. Серия завершилась со счётом 4:1.

За "Сибирь" в этом матче отличились Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. Единственную шайбу за "Автомобилист" забросил Павел Дацюк.

Во втором матче дня московское "Динамо" одолело "Спартак" со счётом 4:1. Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в конце второго периода счёт в матче открыл нападающий "Динамо" Вадим Шипачёв. Затем шайбу в ворота "Спартака" забросили Максим Афиногенов и Игорь Полыгалов. В составе "Спартака" голы в свой актив записали Патрик Херсли и Дмитрий Яшкин. Счёт в противостоянии стал 3:2 в пользу "бело-голубых".

Добавим, что латвийский игрок "Динамо" Микс Индрашис провёл на льду 14 минут 33 секунды, нанёс один бросок и применил один силовой приём.

Каспар Даугавиньш за "Спартак" провёл на льду 21 минуту и одну секунду, нанёс один бросок, применил один силовой приём и выиграл одно из четырёх вбрасываний.