Cуд по делу МН17: Нидерланды озвучили серьезные обвинения в адрес России

Представители прокуратуры Нидерландов на заседании суда сообщили, что должностные лица страны получили доказательства того, что правительство России пыталось помешать расследованию по делу о сбитом Boeing.

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в кампании дезинформации с целью посеять сомнения относительно результатов работы нидерландской следственной комиссии. Также прокуратура указала, что правительство России так и не заняло конкретную позицию относительно событий 17 июля 2017 года.

"Циничная кампания дезинформации [...] которая шла более пяти лет, это огромная нагрузка для многих родственников жертв", - сказала прокурор.

Как уже сообщал RUS.TVNET, суд начался в понедельник, 9 марта. За день до этого родственники погибших в крушении самолета выставили напротив посольства России в Гааге 298 белых пустых стульев - именно столько человек погибли в авиакатастрофе. По данным агентства AP, стулья расположили рядами, чтобы сымитировать расположение сидений в самолете. На некоторых из них положили таблички с надписью: "Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось... Правосудие для MH17".

Процесс проходит в соответствии с голландским законодательством, а не международным, так как большинство погибших (193 человека) были гражданами Нидерландов.

В деле четверо обвиняемых – трое россиян и один гражданин Украины. На их арест выданы международные ордера, на данный момент их судят заочно.