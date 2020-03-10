Cуд по делу МН17: Нидерланды озвучили серьезные обвинения в адрес России

В Нидерландах идет суд по делу о сбитом малайзийском Boeing 777 над Восточной Украиной в июле 2014 года. На суде прозвучали серьезные обвинения в адрес России, сообщает LETA со ссылкой на DPA.
Представители прокуратуры Нидерландов на заседании суда сообщили, что должностные лица страны получили доказательства того, что правительство России пыталось помешать расследованию по делу о сбитом Boeing.
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в кампании дезинформации с целью посеять сомнения относительно результатов работы нидерландской следственной комиссии. Также прокуратура указала, что правительство России так и не заняло конкретную позицию относительно событий 17 июля 2017 года.
"Циничная кампания дезинформации [...] которая шла более пяти лет, это огромная нагрузка для многих родственников жертв", - сказала прокурор.
Как уже сообщал RUS.TVNET, суд начался в понедельник, 9 марта. За день до этого родственники погибших в крушении самолета выставили напротив посольства России в Гааге 298 белых пустых стульев - именно столько человек погибли в авиакатастрофе. По данным агентства AP, стулья расположили рядами, чтобы сымитировать расположение сидений в самолете. На некоторых из них положили таблички с надписью: "Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось... Правосудие для MH17".
Процесс проходит в соответствии с голландским законодательством, а не международным, так как большинство погибших (193 человека) были гражданами Нидерландов.
В деле четверо обвиняемых – трое россиян и один гражданин Украины. На их арест выданы международные ордера, на данный момент их судят заочно.
Малайзийский пассажирский Boeing 777 (рейс MH17) был сбит на востоке Украины. По версии Международной совместной следственной группы (JIT, всего делом занимаются более 50 следователей), самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой "Бук" российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, контролируемой так называемой ДНР, а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Bellingcat утверждает, что эту установку доставили сюда из Курской области России незадолго до выстрела.