Политолог: Путин всегда хотел остаться до конца

В этом выпуске:

Как Путин останется у власти еще на 12 лет.

Обстрел на Донбассе: двое погибших, девять раненных.

Как Европа борется с коронавирусом.

Молекулярный биолог Ирина Якутенко: число зараженных будет расти.

Рубль обрушился до четырехлетнего минимума.

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.03.20

"Путин остается до 2036 года"

Одна из важнейших тем 10 марта - обнуление сроков действующего президента РФ Владимира Путина. Как сообщает программа "Главное", Путин приехал в Госдуму, сказал, что против обнуления, так как стране для развития нужна сменяемость власти. Однако, чуть позже он заявил, что если Конституционный суд разрешит, то можно и обнулить.

Через 15 минут после окончания выступления Путина, Госдума во втором чтении приняла поправок об обнулении сроков.

Второе чтения законопроекта о поправках не предвещало никаких сюрпризов. Сначала поступило предложение о досрочных выборах в Госдуму, а после Валентина Терешкова выступила с идеей внести дополнительный пункт об обнулении сроков. О том, что такое предложение есть, мало кто из депутатов знал. Терешкова, выступая перед депутатами, сказала: "[..]Кто то выступал за обновление власти, новые лица. Но и у них была оговорка: надо чтобы Путин был рядом, вдруг что-то пойдет не так. Он сможет поддержать, помочь, подстраховать".

После этого был перерыв, в ходе которого Путину сообщили о поправке. Через час Путин уже был в Госдуме и примерно 20 минут зачитывал речь по бумажке.

Он сказал что мир меняется, упомянул цены на нефть, коронавирус, значение президента как гаранта Конституции, и о том, что Россия свой план по революциям уже выполнила.

"Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны, уверен мы вместе еще сделаем очень много хорошего. Во всяком случае до 2024 года, а там видно будет", - сказал Путин.

Московский Дмитрий Орешкин в интервью "Главное" сказал, что Путин, судя по всему, остается до 2036 года, и это скорее мошенничество, чем переворот. Переворот - это когда приходят новые люди.

В случае с обнулением сроков - это консервация власти.

"План остаться у власти до конца вызревал всю политическую карьеру Путина. Если бы у него были другие варианты, он бы не наделал таких вещей за которые в других странах можно попасть под уголовное преследование. Поскольку он их наделал, из соображений безопасности, и поскольку он никому не верит и не доверяет в плане правовых гарантий,[...] у него ничего не оставалось, как остаться до естественного прекращения президентских полномочий в связи с исчерпанием функций человеческого организма", - говорит политолог.

По словам политолога Орешкина, подобный расклад предвиделся, однако, никто не предполагал, что это произойдет столь брутально.

Стоит отметить, что в Москве, на Боровицкой площади, у памятника князю Владимиру после заседания Госдумы собрались десятки людей с плакатами, на которых написано только одно слово: "Нет". Активисты выступили против поправок к Конституции, в частности, против обнуления сроков Путина.