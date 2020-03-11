"Тоттенхэм" и "Валенсия" не смогли пробиться в 1/4 финала

РБ Лейпциг - Тоттенхэм 3:0

Немецкий "РБ Лейпциг" дома одержал уверенную победу над лондонским "Тоттенхэмом" и обеспечил себе путёвку в четвертьфинал турнира. Голами за немцев отметились Эмиль Форсберг и Марсель Забитцер, который оформил дубль.

Стоит отметить, что в первом матче "РБ Лейпциг" также оказался сильнее, обыграв "Тоттенхэм" на выезде с минимальным счётом 1:0. Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Тоттенхэм" дошёл до финала, где уступил "Ливерпулю" - 2:0.

Валенсия - Аталанта 3:4

Итальянская "Аталанта" на выезде одержала победу над "Валенсией" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Голами за хозяев в этом матче отметились Ферран Торрес и Кевин Гамейро, который оформил дубль. За итальянский клуб четыре гола провёл словенский футболист Йосип Иличич.