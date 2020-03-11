Covid-19 захватывает мир. Последняя информация и все самое важное

Новый вид коронавируса Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. В начале февраля вирус распространился по всему миру, число заболевших превысило 100 тысяч.

За пределами Китая больше всего заболевших в Италии, которая 9 марта приняла решение ввести полный карантин. В Латвии первый случай заболевания Covid-19 был зарегистрирован 2 марта, а по состоянию на 10 марта инфицированных уже восемь.