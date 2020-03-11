Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Мы продолжаем следить. Самая последняя информация о Covid-19 в Латвии и мире

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

RUS.TVNET предлагает читателям удобный и быстрый способ, как следить за актуальными новостями по Covid-19 - в этой прямой трансляции они будут опубликованы по мере поступления.

  • Новый вид коронавируса Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.
  • 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
  • В Латвии первый случай заболевания Covid-19 был зарегистрирован 2 марта, а по состоянию на 13 марта инфицированных уже 17. 
  • С 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, закрыты учебные учреждения, не проходят публичные и спортивные мероприятия.
  • Полезно знать: Укрепить иммунитет, мазь для носа, осторожность, или Инфектолог о том, что делать при угрозе Covid-19

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