На пульсе событий. Вся информация о Covid-19 в Латвии и мире

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- Новый вид коронавируса Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.
- В начале февраля вирус распространился по всему миру, число заболевших превысило 100 тысяч.
- 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
- В Латвии первый случай заболевания Covid-19 был зарегистрирован 2 марта, а по состоянию на 12 марта инфицированных уже 16.
- С 13 марта по 14 апреля в Латвии введено чрезвычайное положение, закрыты учебные учреждения, не проходят публичные и спортивные мероприятия.
- Полезно знать: Укрепить иммунитет, мазь для носа, осторожность, или Инфектолог о том, что делать при угрозе Covid-19
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