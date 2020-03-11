Covid-19 добрался до парламента Великобритании

"Я могу подтвердить, что у меня позитивный тест на коронавирус (..) и я нахожусь в самоизоляции дома", - сообщила во вторник Дорис.

Дорис, помогавшая разработать законодательство для борьбы с Covid-19, стала первым британским политиком, у которого диагностирован новый коронавирус.

Сейчас пытаются выяснить, где она заразилась и с кем контактировала. Газета The Times сообщила, что Дорис была в контакте с сотнями людей, в том числе и с премьер-министром Борисом Джонсоном.