Covid-19 добрался до парламента Великобритании

В Великобритании тест на новый коронавирус показал позитивный результат у депутата от Консервативной партии Надин Дорис, которая является заместителем госсекретаря по вопросам здоровья и социальной помощи, сообщает AFP.
"Я могу подтвердить, что у меня позитивный тест на коронавирус (..) и я нахожусь в самоизоляции дома", - сообщила во вторник Дорис.
Дорис, помогавшая разработать законодательство для борьбы с Covid-19, стала первым британским политиком, у которого диагностирован новый коронавирус.
Сейчас пытаются выяснить, где она заразилась и с кем контактировала. Газета The Times сообщила, что Дорис была в контакте с сотнями людей, в том числе и с премьер-министром Борисом Джонсоном.
В Великобритании подтверждены более 370 случаев заражения Covid-19. Шесть человек умерли.