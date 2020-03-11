В Риге Audi врезалась в дерево; водитель погиб

В Риге на ул. Волгунтес водитель автомобиля Audi во вторник врезался в дерево и погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Во вторник в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 10 водителей, еще один управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости на водителей оформлены 233 протокола, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 549 протоколов.