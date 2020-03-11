В Риге Audi врезалась в дерево; водитель погиб

Во вторник в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 10 водителей, еще один управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ.