В Плявниеках автомобильного вора поймали с поличным

Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, инспекторы заметили, что в автомобиле за запотевшими окнами виден силуэт, который, заметив проезжающий мимо патруль, резко исчез. Стражи порядка остановились и обратным ходом доехали до подозрительной машины, в которой действительно кто-то находился.

На вопрос полиции, чем он занимается, человек в машине ответил "сижу". По его словам, машина принадлежит другу, который ушел на улицу Салнас.

Разговор сильной ясности не внес, однако сотрудник полиции заметил, что в автомобиле со стороны водителя сломана дверная ручка и поврежден замок, а кроме подозрительной личности в салоне машины находится еще один человек.

Несмотря на то, что подозрительный тип утверждал, что друг скоро вернется, полицейские заглянули в базу данных и увидели, что человек ранее уже многократно был судим за автомобильные кражи, кроме того, его поймали во время кражи именно Volkswagen Golf.