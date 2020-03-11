Видео ⟩ Крайне холодная встреча Кейт Миддлтон и принца Уильяма с Меган и Гарри

Герцоги Сассекские поучаствовали в службе в Вестминстерском аббатстве, которая была посвящена Дню Содружества. Это мероприятие - последнее, в котором они участвовали от лица короны. Об этом сообщает Daily Mail.
Стоит отметить, что братья - принцы Гарри и Уильям - с супругами прибыли в Вестминстерское аббатство раздельно. Причем Меган и Гарри заняли свои места раньше, поскольку не принимали участие в традиционном шествии.
The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w— Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020
А когда прибыли Кейт Миддлтон и принц Уильям, то Маркл произнесла короткое "привет". На этом обмен любезностями и закончился.
Многие ожидали, что Уильям и Кейт поздороваются с герцогами Сассекскими. Этого не произошло. На их явное "привет" принц Уильям только кивнул, не подав руки Гарри. Миддлтон и вовсе проигнорировала приветствие.
Обе пары супругов игнорировали друг друга, но, несмотря на это, выполнили все обязанности членов королевской семьи: поздоровались с гостями, пообщались с приглашенными детьми из школ Лондона и дали возможность СМИ сделать фото.