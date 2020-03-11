Видео ⟩ Кариньш и Винькеле показали, как здороваться при угрозе Covid-19

В Европе всё сильнее чувствуется волнение относительно нового коронавируса Covid-19. Как зарубежные, так и местные власти отмечают, что защитить себя можно соблюдая правила личной гигиены - нужно регулярно мыть руки. Важно не то, сколько раз вы помыли руки (например, 10 раз в день), а когда.