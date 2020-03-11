Видео ⟩ Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати

Поклонники артиста стали гадать, куда пропали татуировки рэпера. Исчезли знаменитые "рукава" и "воротник". Сам Тимати ничего не объяснил подписчикам.

Фолловеры не понимают, как ему удалось бесследно избавиться от рисунков. Под роликом артисту задают десятки вопросов. Были те, кто намекнул про недавний случай с Джагом и попросил Тимати не трогать брови. Часть предположила, что это реклама тонального крема, либо нового бизнеса артиста: