Видео ⟩ Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (наст.имя - Тимур Юнусов) поделился на своей Instagram-странице коротким видео, где продемонстрировал руки и шею без татуировок.
Поклонники артиста стали гадать, куда пропали татуировки рэпера. Исчезли знаменитые "рукава" и "воротник". Сам Тимати ничего не объяснил подписчикам.
Галерея: Тимати в Риге
Фолловеры не понимают, как ему удалось бесследно избавиться от рисунков. Под роликом артисту задают десятки вопросов. Были те, кто намекнул про недавний случай с Джагом и попросил Тимати не трогать брови. Часть предположила, что это реклама тонального крема, либо нового бизнеса артиста:
"Наконец душ принял", "Вот это шок-контент", "Тим, главное брови не трогай", "Это будет лучшая реклама тоналки", "Без тату гораздо лучше", "Походу новый бизнес наметил Тимати", "Это же кофта такая", - писали удивленные подписчики.
Напомним, ранее Тимати проиграл своей дочери в споре и сбрил бороду.