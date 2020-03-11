"Традиции советского производства". Замглавы думы Даугавпилса раскритиковал новые трамваи

Покупая "Жигуль", сразу ездить на нем было нельзя — чтобы начать им постоянно пользоваться, к автомобилю сначала нужно было приложить руку и отрегулировать его. То же самое можно сказать и о новых городских трамваях в Даугавпилсе, заявил на пресс-конференции первый заместитель мэра Даугавпилса Янис Лачплесис.
Он отметил, что не руководил самоуправлением и за транспортным предприятием не следил. Однако представители предприятия Daugavpils Satiksme утверждают, что с трамваями все в порядке.
По словам Лачплесиса, констатированные в новых трамваях технические неисправности связаны с "царящими в России традициями советского производства".
Он указал, что при покупке "Жигулей" принцип "садись и езжай" — тоже не работал: сперва нужно было потратить пару месяцев на регулировку и испытание автомобиля.
"Надеюсь, что трамваи оправдают надежды. Но есть вещи, которые исправить нельзя — например, шум от системы рекуперации", — посетовал Лачплесис.
Уже сообщалось, что новые трамваи начали курсировать в Даугавпилсе с начала января. Общая сумма закупки произведенных в России трамваев составила 4 093 600 евро.