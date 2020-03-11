"Традиции советского производства". Замглавы думы Даугавпилса раскритиковал новые трамваи

Покупая "Жигуль", сразу ездить на нем было нельзя — чтобы начать им постоянно пользоваться, к автомобилю сначала нужно было приложить руку и отрегулировать его. То же самое можно сказать и о новых городских трамваях в Даугавпилсе, заявил на пресс-конференции первый заместитель мэра Даугавпилса Янис Лачплесис.