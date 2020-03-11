"Нам незачем ехать в эпицентр коронавируса". Испанский клуб отказывается играть матч в Милане

"Если ситуация значительно не изменится, «Хетафе» завтра не полетит в Италию на матч. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, нам это незачем. Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать. Либо игру перенесут из Милана, либо перенесут на другой день. Это было бы разумнее", - приводит слова Торреса Sports.ru.