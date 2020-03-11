"Нам незачем ехать в эпицентр коронавируса". Испанский клуб отказывается играть матч в Милане

Президент футбольного клуба "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не будет играть с "Интером" в Милане в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом Торрес заявил в интервью радиостанции Onda Cero.
"Если ситуация значительно не изменится, «Хетафе» завтра не полетит в Италию на матч. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, нам это незачем. Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать. Либо игру перенесут из Милана, либо перенесут на другой день. Это было бы разумнее", - приводит слова Торреса Sports.ru.
Президент "Хетафе" также отметил, что руководство команды обратилось в УЕФА с просьбой найти другой вариант игры в Милане. По словам Торреса, самым разумным было бы перенести игру на другое время.
Напомним, что в Италии до 3 апреля приостановлен местный чемпионат, а матчи еврокубков должны проходить при пустых трибунах.
По последним данным ВОЗ, в Италии зафиксировано 10149 случаев заражения, 631 человек умер.