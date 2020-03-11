Госдума РФ поддержала поправки, дающие Путину право стать "вечным президентом"

Всего за поправки проголосовали 383 депутата, воздержались - 43, против не было ни одного парламентария, пишет "Медуза".

Согласно нынешней Конституции, в 2024 году, когда закончится уже четвертый срок полномочий президентства Путина, у него нет прав еще раз претендовать на эту должность.

Напомним, что правящей партией в России является "Единая Россия", лояльная Путину.

Сейчас законопроект попадет в Верхнюю палату парламента, которая, скорее всего, его утвердит.