Видео ⟩ Играет на синтезаторе, поёт и "разговаривает". Домашняя сорока стала звездой Сети

В TikTok автор видео Владислав Иотенко ведёт профиль, где выкладывает ролики с сорокой, под именем Влад CVP.

В сентябре 2018 года семья автора нашла сороку на улице.

"Эта забавная зверюга свалилась нам на голову в виде гнезда со спиленного дерева. Птенцу было от роду максимум 5−7 дней. Вооружившись гуглом и терпением, мы приняли вызов по выкармливанию данной особи", — сказано в описании к одному видеоролику.

Семья решила приютить птенца к себе, несмотря на то, что у него дома уже были кот и собака. Хозяин животных позднее стал публиковать видеоролики, где птица знакомится с котом и "обещает его гонять", когда станет больше.

Сперва на видео была только наложена музыка. Однако со временем Владислав решил сменить концепцию.

"Сегодня много дел. Надо все стырить, спрятать, разрушить и расщепить на молекулы", — с таких слов начинается история сороки в одном из видео.