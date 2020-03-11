"Хотел проверить, подставит ли он вторую щеку". Нападение на священника в Риге

Как порталу TVNET рассказал представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис, не называя имен, 26 февраля вскоре после 9 утра муниципальная полиции Риги получила вызов в один из храмов в Старой Риге в связи с возможным конфликтом между мужчиной и представителем церкви.

На месте происшествия выяснилось, что во время богослужения мужчина громкими возгласами и нецензурной лексикой мешал мессе, поэтому священнику пришлось призвать его к порядку.

Позднее нарушитель спокойствия покинул помещения церкви и казалось, что конфликт исчерпан, но после окончания богослужения оказалось, что он ждал священников за пределами церкви.

Когда они вышли, мужчина продолжил конфликт и ударил одного из священников по лицу. В тот момент тому на помощь бросились находящиеся неподалеку сотрудники Госполиции, и общими усилиями нападавшего удалось задержать.

Произошедшее описала и свидетельница. В разговоре с полицейскими нарушитель пояснил, что ударил священника по лицу, так как хотел "увидеть, подставит ли он вторую щеку".

Нарушителю составили протокол административного нарушения по факту мелкого хулиганства и оштрафовали на 200 евро, в свою очередь позднее нападение будет оцениваться как нанесение телесных повреждений - пострадавшему священнику назначена медицинская экспертиза.