Умер многолетний врач сборной Латвии по хоккею Янис Квепс

Квепс родился 13 октября 1940 года в Цесвайне. В 1959 году он окончил Цесвайнскую среднюю школу и поступил в Рижский Медицинский Институт, который окончил в 1965 году. Янис Квепс вырастил также двух дочерей - Ингуну и Эвию.