Умер многолетний врач сборной Латвии по хоккею Янис Квепс

Во вторник, 10 марта, в возрасте 79 лет скончался многолетний врач национальной сборной Латвии по хоккею Янис Квепс. Об этом сообщает Федерация хоккея Латвии (LHF).
Янис Квепс, которого хоккеисты прозвали "Док", проработал врачом сборной Латвии больше 20 лет.
Квепс родился 13 октября 1940 года в Цесвайне. В 1959 году он окончил Цесвайнскую среднюю школу и поступил в Рижский Медицинский Институт, который окончил в 1965 году. Янис Квепс вырастил также двух дочерей - Ингуну и Эвию.
В 2006 году Янис Квепс получил награду за вклад в спорт, а в 2014 году врач сборной удостоился Ордена Трёх звёзд третьей степени.