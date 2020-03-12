"Сначала я пристукну этого калеку, потом - тебя, а потом повешусь"

В тот день сожитель Дарьи сломал ей нос. Девушка босиком выскочила на улицу и бежала что было сил, пока не остановилась и не присела на бордюр. Кто-то из проходящих мимо вызвал "скорую помощь", и Дарью забрали в больницу.

Оттуда ее вскоре отпустили, и девушка решила вернуться в квартиру за вещами. Оба выпили. "Слово за слово, ударил меня снова. И потом случилось то, что случилось", - говорит тридцатилетняя блондинка, с которой мы встретились в одном из самых бедных микрорайонов Риги, где она сейчас живет с тремя детьми.

А случилось то, что своего мужчину она ударила ножом.

"Я до сих пор считаю, что это была самооборона - или он меня, или я его. Другого варианта не было. Он ударил меня так, что я чуть не потеряла сознание. По предыдущим случаям я знала - начинает бить, появляется этот сумасшедший взгляд, затем бьет до полусмерти. У меня был только один выход - нельзя сравнивать силу мужчины и женщины. Когда я ударила его ножом первый раз, поняла, что нужно бить еще, иначе он вытащит нож и перережет мне горло".

На суде версия Дарьи о самообороне не сработала, потому что она была в состоянии алкогольного опьянения и нанесла удар не один, а три раза, что свидетельствует о ее намерении убить.

История Дарьи является единственным судебным делом на памяти Re:Baltica за последние пять лет, когда апелляционный суд сократил тюремный срок осужденной за убийство из-за наличия факта насилия в прошлом.

ФОТО: скриншот видео, LTV

Дарья сама вызвала полицию и в тюрьму попала с синяками под глазами. Шрамы на ее теле демонстрировали, что избиениям она подвергалась регулярно. Как минимум три человека дали в суде показания, что видели, как мужчина Дарьи ее избивал. И самое главное - за несколько месяцев до убийства Дарья сама обратилась в полицию по поводу травм, полученных во время ссоры с сожителем. Позже дело было закрыто, так как она не пошла на экспертизу и не стала давать показания, но по крайней мере ее словам нашлось доказательство - первоначальное заявление.

Расме* не так повезло.

По словам женщины, муж избивал ее с первого дня брака и в течение всех последующих 30 лет совместного проживания. Так же, как и мужчина Дарьи, он "начинал ревновать на ровном месте". Едешь к родителям - значит "бл***дь". Не так на кого-то посмотрела, улыбнулась, встретилась с подружками - удар по лицу.