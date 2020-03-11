ВИДЕО ⟩ Жёсткий силовой приём латвийского защитник привёл к дисквалификации до конца сезона

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Латвии (LHF) принял решение дисквалифицировать защитника ХК "Олимп" Александра Ерофеева до конца сезона-2019/2020.
Инцидент произошёл 7 марта в матче между ХК "Олимп" и ХК "Курбадс". Ерофеев применил грубый силовой приём против нападающего Лауриса Баярунса и заработал 25-минутное удаление (до конца матча).
Во вторник дисциплинарный комитет ознакомился с протоколом игры и решением комитета судей LHF. Было также рассмотрено само видео нарушения и заявление ХК "Курбадс". В результате было принято решение дисквалифицировать игрока до конца сезона-2019/2020.
Видео: Грубый силовой приём Александра Ерофеева
В этом сезоне Ерофеев провёл 30 матчей в Латвийской хоккейной лиге, в которых заработал 20 (5+15) очков и 58 штрафных минут.