ВИДЕО ⟩ Жёсткий силовой приём латвийского защитник привёл к дисквалификации до конца сезона

Инцидент произошёл 7 марта в матче между ХК "Олимп" и ХК "Курбадс". Ерофеев применил грубый силовой приём против нападающего Лауриса Баярунса и заработал 25-минутное удаление (до конца матча).

Во вторник дисциплинарный комитет ознакомился с протоколом игры и решением комитета судей LHF. Было также рассмотрено само видео нарушения и заявление ХК "Курбадс". В результате было принято решение дисквалифицировать игрока до конца сезона-2019/2020.

Видео: Грубый силовой приём Александра Ерофеева