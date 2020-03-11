Ср, 11.03.2020
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  • Жёсткий силовой приём латвийского защитника привёл к дисквалификации до конца сезона

ВИДЕО ⟩ Жёсткий силовой приём латвийского защитника привёл к дисквалификации до конца сезона

Александр Ерофеев

ФОТО: HK Rīgas “Olimp” (Facebook)

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Латвии (LHF) принял решение дисквалифицировать защитника ХК "Олимп" Александра Ерофеева до конца сезона-2019/2020.

Инцидент произошёл 7 марта в матче между ХК "Олимп" и ХК "Курбадс". Ерофеев применил грубый силовой приём против нападающего Лауриса Баярунса и заработал 25-минутное удаление (до конца матча).

Во вторник дисциплинарный комитет ознакомился с протоколом игры и решением комитета судей LHF. Было также рассмотрено само видео нарушения и заявление ХК "Курбадс". В результате было принято решение дисквалифицировать игрока до конца сезона-2019/2020.

Видео: Грубый силовой приём Александра Ерофеева

В этом сезоне Ерофеев провёл 30 матчей в Латвийской хоккейной лиге, в которых заработал 20 (5+15) очков и 58 штрафных минут.

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