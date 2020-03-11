Ответственные службы Латвии: наибольший риск Covid-19 исходит от тех, кто прибывает из-за рубежа

В среду, 11 марта, в Министерстве здравоохранения прошла очередная пресс-конференция о ситуации с Covid-19.
Участие в конференции приняли директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга и главный специалист Минздрава по инфектологии Уга Думпис.
Видео: Пресс-конференция ответственных служб
Главное из прозвучавшего на пресс-конференции:
- Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков подтвердил, что к 11 марта в Латвии выявлены десять случаев заражения, девять из них — взаимосвязаны: все заболевшие отдыхали на горнолыжном курорте в Италии.
- Распространения болезни внутри Латвии не констатировано. Наибольший риск по-прежнему представляют латвийцы, возвращающиеся из-за рубежа.
- По словам Юрия Перевощикова, у некоторых больных симптомов болезни уже нет, однако полностью здоровыми они смогут считаться только при получении негативных результатов тестов на наличие вируса.
- При появлении симптомов гриппа после возвращения из-за рубежа специалисты призвали звонить по номеру 113. Для справок по Covid-19 звонить можно по другому номеру — 67387661.
- Особые меры предосторожности в настоящее время предпринимаются в отношении 11 стран — Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии, Сингапура, Италии, Испании, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии.
- Минздрав призывает избегать посещения этих стран из-за большого риска инфицировния коронавирусом. К тому же по возвращении из "рисковых" стран придется считаться с 14-дневным карантином, отмечают специалисты.
- Помимо этого, эксперты призвали всех, кто в последнее время побывал в указанных странах, обратиться за помощью и пройти проверку на Covid-19.
- Перепрофилировав больницы, Латвия в случае вспышки Covid-19 сможет обеспечить 1000 койко-мест, сообщила руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.