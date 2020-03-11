Баяре: Латвия доказала свою способность бороться с финансовыми преступлениями

"То, что Латвия не была включена в серый список, - очень важный сигнал. Латвия доказала свою способность бороться с финансовыми преступлениями, и это существенный и нужный всем прогресс", - сказала она, добавив, что развитие возможно только тогда, когда приведены в порядок основополагающие вопросы, и сейчас Латвия может на них опираться и продолжать дальнейшее развитие.

Вторым важным событием, по словам Баяре, которое на фоне решения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включать Латвию в серый список получило меньшую огласку, является повышение кредитного рейтинга Латвии.