Банк Латвии и финансисты договорились о принципах списания ипотечных кредитов кризисных лет

Принципы предусматривают, что кредиторы (кредитные учреждения) добровольно погасят эти долги полностью или частично на основании утвержденной кредитным учреждением прозрачной и обнародованной политики, оценивая в том числе и добросовестность заемщика.

Предложение относится к ипотечным кредитам, взятым до конца 2008 года, в случае, если должник или залогодатель утратил права собственности на недвижимость в связи с долговыми обязательствами перед кредиторами.

Кредит в момент погашения должен быть отражен во внебалансовом учете кредитного учреждения. Ипотечный кредит будет погашен физическим лицам, если не начат процесс неплатежеспособности. Это относится к должнику и гарантам.

Погашенные обязательства не будут считаться доходом и не будут обложены подоходным налогом. Фискальное влияние этого предложения будет нейтральным, то есть не создаст для государственного бюджета на расходов, ни поступлений.

Банк Латвии заявил, что кредитные мошенники и злостные неплательщики ничего не выиграют от этого процесса.

По расчетам Банка Латвии, эта мера коснется примерно 13 тыс. должников и кредитов на общую сумму до 600 млн евро.

Некоторые банки уже принимают такие меры, заключая с клиентами соглашения и гася до 90% кредита, но в этом случае двустороннее соглашение обязательно, чтобы у должника не возникло налоговых обязательств. Новое предложение Банка Латвии не предусматривает такого обязательного соглашения.