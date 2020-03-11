Банк Латвии и финансисты договорились о принципах списания ипотечных кредитов кризисных лет

Банк Латвии и Ассоциация финансовой отрасли договорились о принципах списания ипотечных кредитов кризисных лет. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Банк Латвии.
Принципы предусматривают, что кредиторы (кредитные учреждения) добровольно погасят эти долги полностью или частично на основании утвержденной кредитным учреждением прозрачной и обнародованной политики, оценивая в том числе и добросовестность заемщика.
Предложение относится к ипотечным кредитам, взятым до конца 2008 года, в случае, если должник или залогодатель утратил права собственности на недвижимость в связи с долговыми обязательствами перед кредиторами.
Кредит в момент погашения должен быть отражен во внебалансовом учете кредитного учреждения. Ипотечный кредит будет погашен физическим лицам, если не начат процесс неплатежеспособности. Это относится к должнику и гарантам.
Погашенные обязательства не будут считаться доходом и не будут обложены подоходным налогом. Фискальное влияние этого предложения будет нейтральным, то есть не создаст для государственного бюджета на расходов, ни поступлений.
Банк Латвии заявил, что кредитные мошенники и злостные неплательщики ничего не выиграют от этого процесса.
По расчетам Банка Латвии, эта мера коснется примерно 13 тыс. должников и кредитов на общую сумму до 600 млн евро.
Некоторые банки уже принимают такие меры, заключая с клиентами соглашения и гася до 90% кредита, но в этом случае двустороннее соглашение обязательно, чтобы у должника не возникло налоговых обязательств. Новое предложение Банка Латвии не предусматривает такого обязательного соглашения.
С идеей списания невозвращаемых долгов докризисных лет выступил в начале марта президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.