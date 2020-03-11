Из Италии в Латвию вернется лыжная группа Союза архитекторов

В среду, 11 марта, единственным рейсом из Мюнхена в Латвию вернется лыжная группа Союза архитекторов, которая отправилась в Италию незадолго до прекращения полетов в страну из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила организатор поездки, представитель фирмы Rīgas tūristi Даце Штала.
Она отметила, что во вторник, 10 марта, группа из 12 человек благополучно покинула гостиницу, получив все необходимые рекомендации по предосторожности от коронавируса, после чего прибыла на автобусе в Австрию, а затем — в Германию.
По словам Даце Шталы, самочувствие членов группы "нормальное".
Как сообщалось, на данный момент в Латвии Covid-19 зарегистрирован у десяти человек. Девять из них являются туристами из одной группы, которая в конце прошлой недели вернулась из поездки в Италию.