Муцениеце после расставания с Прилучным переделала обручальное тату на пальце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили, что расстаются после восьми лет брака. Теперь актриса решила изменить свою татуировку с обручальным кольцом.
Напомним, летом 2018 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный сделали одинаковые татуировки на безымянных пальцах — в виде обручальных колец. Уже тогда говорили о возможном разводе звезд.
В своем влоге, который Агата переименовала в "Будни разведенки", актриса показала, как изменила татуировку на пальце. Теперь вместо кольца там красуется графическое изображение лисы. Весь процесс актриса сняла на камеру.
Муцениеце подчеркнула, что не послушалась своих пиарщиков, которые постоянно диктовали ей, что нужно делать. Она решила делать публикации так, как ей хочется самой.
Стоит отметить, что пара сохраняет дружеские отношения. Павел Прилучный даже преподнес Агате Муцениеце подарок на день рождения - кольцо с бриллиантами.
Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родилось двое детей: дочь Мия и сын Тимофей.