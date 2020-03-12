Видео ⟩ "Мои плечи провоцируют тебя? А моя грудь?" Билли Айлиш разделась на концерте

10 марта в Майами состоялся концерт, открывающий гастрольный тур исполнительницы Билли Айлиш. 18-летняя девушка и обладательница пяти премий "Грэмми" продемонстрировала видео, на котором медленно сняла верх и прочитала манифест, обращенный к хейтерам.
Таким образом певица выступила против бодишейминга [дискриминация, основанная на осуждении чужой внешности. — Прим.ред.].
empowering pic.twitter.com/IBOl9LF0rU— a 77 (@ILOMIL0S) March 10, 2020
Что прозвучало в ролике?
"Вы правда знаете меня?
У вас есть мнения о моих словах, о моей музыке, о моей одежде, о моём теле. Кто-то ненавидит то, что я ношу, другие хвалят меня за это. Некоторые используют это, чтобы заклеймить кого-то, другие пытаются заклеймить меня. Ничто из того, что я делаю, не остаётся незамеченным.
[...]
Ты хочешь, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Может быть, ты хочешь, чтобы я была потише?
Мои плечи провоцируют тебя? А моя грудь? Может, мой живот? Бедра? Тело, с которым я родилась — это не то, чего бы тебе хотелось?
Если я ношу удобную одежду, я не женщина. Если я ношу открытую одежду, я шлюха. Вы никогда не видели моего тела, но вы всё равно судите меня. Почему?
Судишь о людях по размеру их одежды. Решаешь, кто они и что из себя представляют. Решаешь, чего они стоят.
Надену я на себя больше или меньше, кто решил, что это формирует меня? Что это вообще значит?
Моя ценность основана лишь на том, что вы обо мне думаете? Или я все же не могу нести ответственность за ваше мнение?"
В завершении видеоролика певица остаётся только в бюстгальтере (в таком виде Айлиш ранее не появлялась), а затем уходит в темноту.
Это не первое высказывание девушки на подобную тему. В мае 2019 года она приняла участие в съёмках рекламы Calvin Klein Jeans. Там тоже прозвучал монолог Айлиш о том, что она носит мешковатую одежду, поскольку не желает позволять другим рассуждать о её теле.
Через полтора месяца после выхода рекламного ролика пользователь Twitter опубликовал снимок Айлиш со встречи с поклонниками. На Билли была свободная кофта, которую она расстегнула из-за жары. Тогда и удалось запечатлеть девушку в майке с декольте.
Man... pic.twitter.com/68TWMkgOkx— griselda stan account (@PogbaEscobar) June 23, 2019
Фотография сразу же разлетелась по мировым СМИ. В свою очередь, в Сети началось активное обсуждение груди Айлиш, которой тогда было только 17 лет.
Стоит отметить, что фанатов Билли Айлиш возмутила "неуважительная" и "похотливая" реакция части фан-сообщества певицы на её поступок во время концерта.
Пользователи призывали в Twitter обратить внимание на посыл поступка.
billie eilish: *hides her body because she doesn’t want to get sexualizied or get creepy comments*— ✨Kazumi aka Troy‘s waifu✨ (@KazumiCalypso) March 10, 2020
Billie eilish: *shows skin to make a statement for #NationalWomensDay *
Everyone: pic.twitter.com/kpn2f5PZcW
Пользовательница Сети привела комментарии, в которых мужчины оценивали грудь звезды, напомнив, что Айлиш ранее прятала своё тело, поскольку не хотела подвергаться сексуальной объективации и получать пошлые комментарии.
В свою очередь, музыкального критика издания The Guardian Лору Снейпс возмутило сообщение The Sun о поступке Айлиш: "Текст о Билли Айлиш, "которая разделась до лифчика" во время тура, полностью позорный. Нигде там не упоминается контекст, почему она это сделала. Напомню - ей 18".