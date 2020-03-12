Видео ⟩ "Мои плечи провоцируют тебя? А моя грудь?" Билли Айлиш разделась на концерте

Таким образом певица выступила против бодишейминга [дискриминация, основанная на осуждении чужой внешности. — Прим.ред.].

Что прозвучало в ролике?

"Вы правда знаете меня?

У вас есть мнения о моих словах, о моей музыке, о моей одежде, о моём теле. Кто-то ненавидит то, что я ношу, другие хвалят меня за это. Некоторые используют это, чтобы заклеймить кого-то, другие пытаются заклеймить меня. Ничто из того, что я делаю, не остаётся незамеченным.

[...]

Ты хочешь, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Может быть, ты хочешь, чтобы я была потише?

Мои плечи провоцируют тебя? А моя грудь? Может, мой живот? Бедра? Тело, с которым я родилась — это не то, чего бы тебе хотелось?

Если я ношу удобную одежду, я не женщина. Если я ношу открытую одежду, я шлюха. Вы никогда не видели моего тела, но вы всё равно судите меня. Почему?

Судишь о людях по размеру их одежды. Решаешь, кто они и что из себя представляют. Решаешь, чего они стоят.

Надену я на себя больше или меньше, кто решил, что это формирует меня? Что это вообще значит?

Моя ценность основана лишь на том, что вы обо мне думаете? Или я все же не могу нести ответственность за ваше мнение?"

В завершении видеоролика певица остаётся только в бюстгальтере (в таком виде Айлиш ранее не появлялась), а затем уходит в темноту.

Это не первое высказывание девушки на подобную тему. В мае 2019 года она приняла участие в съёмках рекламы Calvin Klein Jeans. Там тоже прозвучал монолог Айлиш о том, что она носит мешковатую одежду, поскольку не желает позволять другим рассуждать о её теле.

Через полтора месяца после выхода рекламного ролика пользователь Twitter опубликовал снимок Айлиш со встречи с поклонниками. На Билли была свободная кофта, которую она расстегнула из-за жары. Тогда и удалось запечатлеть девушку в майке с декольте.

Фотография сразу же разлетелась по мировым СМИ. В свою очередь, в Сети началось активное обсуждение груди Айлиш, которой тогда было только 17 лет.

Стоит отметить, что фанатов Билли Айлиш возмутила "неуважительная" и "похотливая" реакция части фан-сообщества певицы на её поступок во время концерта.

Пользователи призывали в Twitter обратить внимание на посыл поступка.

billie eilish: *hides her body because she doesn’t want to get sexualizied or get creepy comments*

Billie eilish: *shows skin to make a statement for #NationalWomensDay *

Everyone: pic.twitter.com/kpn2f5PZcW — ✨Kazumi aka Troy‘s waifu✨ (@KazumiCalypso) March 10, 2020

Пользовательница Сети привела комментарии, в которых мужчины оценивали грудь звезды, напомнив, что Айлиш ранее прятала своё тело, поскольку не хотела подвергаться сексуальной объективации и получать пошлые комментарии.