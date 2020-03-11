Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мёртвой в машине

40-летнюю женщину в собственном автомобиле обнаружила полиция после поступившего звонка. Причина смерти не называется. По данным TMZ , полиция не считает смерть подозрительной.

Мейвезер и Харрис встречались на протяжении 15 лет с 1995 по 2010 год. У них было трое детей. В 2010 году боксёр был осуждён и провёл два месяца в тюрьме за избиение Харрис на глазах у своих детей.

Позднее в интервью Мейвезер рассказал, что его действия были вызваны тем, что Харрис принимала наркотики. Однако, Джози Харрис отвергла эти обвинения и ответила судебным иском на 20 миллионов долларов.