Фото ⟩ Продюсер из Латвии провел мастер-класс Ивану Дорну

Латвийский продюсер Александр Волк недавно вернулся из Киева, где провел мастер-классы для одного из ярчайших артистов украинского шоу-бизнеса - музыканта Ивана Дорна.
В "Мастерской" Ивана Дорна на протяжении трех дней проходили мастер-классы латвийского продюсера Александра Волка и эстонского звукорежиссера Игоря Волка, во время которых они раскрыли свои уникальные принципы создания звука и методы работы с музыкой любого направления.
Поскольку секрет успеха Ивана Дорна таится в бесконечном желании экспериментировать и качественно создавать особую атмосферу во время концертов, у идеального создания звука особое значение в творческой лаборатории.
"С приездом двух этих волшебных людей к нам на мастер-класс я понял в буквальном смысле, как выглядит объемный звук, что это такое и почему. Я ответил себе на многие вопросы, и мне как будто провели урок азбуки по звукоинженерии, и это действительно было так! Плюс - это все было сделано с любовью, нехилым опытом и с важными акцентами морали и культуры внутри каждого из нас. Уверен, что это не последний мастер-класс от Wolk Recording Studios, от семьи Волк в нашей "Мастерской", да и вообще!" - сказал Иван Дорн.
Александр Волк подчеркивает, что после записи песни That Night и альбома Sketches of sleepless nights на Wolk Recording Studios латвийская группа Carousel смогла победить в национальном отборочном туре на конкурс "Евровидение" и подписала контракт с Universal Music Group.
Галерея: группа Carousel на "Евровидении"
Отметим, что Wolk Recording Studios неоднократно получала международные награды за музыкальный материал. В свою очередь, Александр Волк работал в качестве продюсера и звукорежиссера с группами и музыкантами (более 387 проектов), такими как One Republic, Kreed, Black Star, "Агата Кристи", Prāta vētrа, Aminatа, Катрина Гупало, Arstarulsmirus, Mesa, Ozols, Андрей Осокин и другими.