Фото ⟩ Продюсер из Латвии провел мастер-класс Ивану Дорну

"С приездом двух этих волшебных людей к нам на мастер-класс я понял в буквальном смысле, как выглядит объемный звук, что это такое и почему. Я ответил себе на многие вопросы, и мне как будто провели урок азбуки по звукоинженерии, и это действительно было так! Плюс - это все было сделано с любовью, нехилым опытом и с важными акцентами морали и культуры внутри каждого из нас. Уверен, что это не последний мастер-класс от Wolk Recording Studios, от семьи Волк в нашей "Мастерской", да и вообще!" - сказал Иван Дорн.